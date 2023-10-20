В Казахстане отменят bed tax

О планах и решениях по поводу туристического сбора bed tax сообщил на брифинге в СЦК 20 октября вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

Как отметил на брифинге вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, с начала года в Казахстане действует туристический сбор bed tax. Он предусматривает получение с каждого иностранного туриста, останавливающегося в гостинице, определенной суммы, которая в дальнейшем поступает в бюджет региона.

"Мы приняли решение о том, что действие bed tax необходимо прекратить. Он создает неудобства как для отечественного бизнеса, так и для прибывающих иностранных туристов. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения bed Tax по стране было собрано около 500 млн тенге". Ержан Еркинбаев

Он подчеркнул, что сейчас в министерстве принято решение действие bed tax приостановить. В ближайшее время будут срочно внесены изменения в соответствующий приказ, и Bed Tax или туристский сбор будет приостановлен.

В будущем, по мнению вице-министра, сбор bed tax не будет возобновлен.

"Поскольку этот сбор порождает действительно такое количество неудобств для бизнеса и для иностранных гостей, мы приняли решение полностью от него отказаться. И такое поручение нам передало руководство. Поэтому мы сейчас принимаем все меры, чтобы в кратчайшие сроки от bed tax отказаться. Не уверен, что мы к нему вернемся", – сказал Ержан Еркинбаев.

Подробнее о том, что такое bed tax и для чего он был введен, можно прочитать здесь.