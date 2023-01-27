Кыргызстан и Узбекистан объявили о завершении делимитации границы

Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

Во время встречи Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова было объявлено о завершении делимитации кыргызско-узбекской границы, сообщает Zakon.kz.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан придает особое значение развитию сотрудничества в добрососедском духе с братским Узбекистаном. "Сегодня мы завершаем делимитацию кырызско-узбекской границы. Это поистине историческое событие. Мы продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений. Убежден, что, поставив точку в вопросах границ, мы заложим крепкий фундамент для развития наших будущих поколений". президент Кыргызстана Садыр Жапаров подчеркнул роль Шавката Мирзиёева в решении вопросов по делимитации. Шавкат Мирзиёев отметил, что все вопросы рассмотрели скрупулезно и всесторонне, никаких проблемных вопросов между двумя странами сейчас нет.

"В истории за 31 год независимости Кыргызстана и Узбекистана впервые такой уровень взаимоотношений. Хочу отдельно поблагодарить моего коллегу Садыра Нургожаевича за личную поддержку. Даже по пограничным вопросам, если бы не его политическая воля, мы бы не достигли результатов". Шавкат Мирзиёев Президент Узбекистана Садыр Жапаров находится с государственным визитом в Бишкеке. Читайте также Ситуация в Украине: Запад поставит танки, Турция – электростанции, Зеленский требует еще ракеты и самолеты Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена на всей территории

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