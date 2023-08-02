Племянника президента Кыргызстана оставили под стражей до сентября
Фото: wikimedia
Племянника Садыра Жапарова Улана Жапарова оставили под стражей, сообщает Zakon.kz.
Ходатайство в Первомайском районном суде Бишкека заявил следователь МВД, сообщает 24.kg.
Суд удовлетворил прошение следователя. Улан Жапаров будет содержаться в СИЗО-1 столицы до 26 сентября.
В Первомайском районном суде Бишкека подтвердили информацию.
Племянник президента Улан Жапаров обвиняется по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД.
Улан Жапаров приходится сыном Ракымжану Жапарову – двоюродному брату Садыра Жапарова. Ранее президент Кыргызстана заявил, что эта ситуация "будет уроком для остальных моих родственников".
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