Племянника президента Кыргызстана оставили под стражей до сентября

Племянника Садыра Жапарова Улана Жапарова оставили под стражей, сообщает Zakon.kz.

Ходатайство в Первомайском районном суде Бишкека заявил следователь МВД, сообщает 24.kg.



Суд удовлетворил прошение следователя. Улан Жапаров будет содержаться в СИЗО-1 столицы до 26 сентября.

В Первомайском районном суде Бишкека подтвердили информацию.

Племянник президента Улан Жапаров обвиняется по статье "Коррупция" УК КР. Дело расследует следственная служба МВД.

Улан Жапаров приходится сыном Ракымжану Жапарову – двоюродному брату Садыра Жапарова. Ранее президент Кыргызстана заявил, что эта ситуация "будет уроком для остальных моих родственников".