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Как солдатам-срочникам бесплатно получить высшее образование, рассказали в Минобороны

Как солдатам-срочникам бесплатно получить высшее образование, рассказали в Минобороны Фото: МО РК
Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева 27 января на брифинге в СЦК рассказала о льготном образовании для граждан, отслуживших срочную воинскую службу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Тулембаева напомнила, что с 2022 года Министерством обороны инициировано и проводится большая работа по предоставлению образовательных льгот для солдат-срочников.

"Во-первых, ребята, отслужившие срочную воинскую службу, могут без учета ЕНТ на платной основе в течение календарного года поступать во все вузы страны. Отмечу, что соответствующие изменения уже внесены в типовые правила приема, утверждаемые приказом министра науки и высшего образования. Эти правила прошли согласование в Министерстве юстиции и сейчас находятся на стадии регистрации". Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева

Спикер добавила, что 40 вузов, с которыми заключены такие договоры, предоставляют в общей сложности порядка 3 тысяч мест для получения бесплатного образования.

Также, по ее словам, солдаты-срочники, которые показали наиболее высокие результаты в сфере боевой подготовки, смогут получить возможность обучиться в вузе, учитывая 100% скидку, предоставляемую университетом. Соответствующие соглашения с вузами подписаны, их перечень можно изучить на официальном сайте ведомства.

Военнослужащие, отслужившие срочную воинскую службу, смогут, по словам спикера, также без экзаменов и бесплатно обучаться на военных кафедрах в вузах, где такие кафедры имеются.

"Отслужив в армии, они становятся рядовыми запаса, а если хотят получить офицерское звание, могут поступить на военную кафедру и получить лейтенанта запаса. Что очень важно, ребята, отслужившие срочную воинскую службу и показавшие высокие результаты, смогут без экзаменов поступить в военные учебные заведения Минобороны РК на основе конкурсного отбора… по результатам прохождения службы".Айгуль Тулембаева

Для того, чтобы воспользоваться данными льготами, солдатам-срочникам  достаточно будет представить перечень документов в вузы, добавив справку о прохождении срочной воинской службы, которая выдается в ЦОНах, и копию военного билета.

В этом случае, заверила Айгуль Тулембаева, на них будет распространяться право поступления в вузы без учета ЕНТ на основе и по результатам собеседования.


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