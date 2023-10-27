Минобороны намерено расширить льготы для срочников в Казахстане

Советник министра обороны Айгуль Тулембаева 27 октября заявила в СЦК, что Минобороны планирует расширить льготы для тех, кто отслужил срочную воинскую службу в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Тулембаева напомнила, что в течение года Минобороны совместно с другими силовыми структурами активно мотивирует молодежь проходить срочную воинскую службу. Речь идет о проекте "Срочники 2.0".

"Это далеко не все привилегии, над которыми мы сейчас работаем. Минобороны проводит большую работу по расширению льгот для тех, кто отслужил срочную воинскую службу. На рассмотрении в мажилисе находится законопроект "О внесении дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам военно-патриотического воспитания". Этот проект закона инициировали депутаты Мажилиса. И в рамках этого законопроекта уже рассматривается законодательное урегулирование предоставления образовательных льгот, которые были апробированы в этом году в качестве пилотного проекта", – указала Айгуль Тулембаева.

Речь идет о следующих льготах:

возможность поступить без учета результатов ЕНТ в любой вуз страны на платной основе в течение двух лет после срочной воинской службы;

возможность получения образовательного гранта в рамках квоты от Министерства науки и высшего образования;

возможность приоритетного получения общежития для тех, кто отслужил срочную воинскую службу и поступил в вуз на платной или бесплатной основе.

"Все эти льготы сейчас рассматриваются и получают одобрение как от депутатов, так и от других госорганов. В законе "О воинской службе" появится отдельная статья, которая так и будет называться – "Особенности социального обеспечения граждан, отслуживших установленный срок воинской службы по призыву". Также вводятся такие гарантии, как сохранение места работы на срок прохождения воинской службы. При этом сохраняется не только место работы, но и должность, которую занимал призывник до того, как он призвался в армию", – подчеркнула спикер.

В планах у Минобороны также внести в закон отсрочки платежа по основному долгу и вознаграждению для тех, кто брал кредиты в банках Казахстана или МФО.

"Перечень льгот для солдат срочной службы будет еще расширяться. Мы над этим работаем, и в этом заинтересованы не только все силовые структуры, но и родители ребят, которые идут служить в армии", – резюмировала Айгуль Тулембаева.

22 июня стало известно, какие привилегии получат молодые казахстанцы, которые пойдут служить в армию.