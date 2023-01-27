Анафилактический шок: специалист рассказала о симптомах и первой помощи

Это самое опасное осложнение при возникновении аллергических реакций. Такое состояние развивается молниеносно, и если больному не оказать своевременно помощь, это может привести к смерти. Врач-аллерголог Асель Ералыкызы рассказала Zakon.kz о признаках и симптомах такого состояния.

По словам специалиста, анафилактический шок происходит при контакте с аллергеном. Это особо опасная аллергическая реакция, чаще всего возникает в наиболее тяжелых случаях протекания аллергических заболеваний.

При этом поражаются кожные и слизистые оболочки, пищеварительная, а также дыхательная и сердечно-сосудистая системы. В группе риска, как правило, находятся люди, склонные к аллергии, страдающие атопическим дерматитом и бронхиальной астмой.

Асель Ералыкызы отметила, что такая реакция может возникнуть при укусе насекомых и приеме лекарственных препаратов. Реже причиной тому становится аллергия на продукты питания, вдыхание пыли и газов различного происхождения.

"Первыми симптомами анафилактического шока являются резкое повышение температуры тела, боли в груди, головная боль. Последующие симптомы могут развиваться в ходе нескольких минут: это одышка, судороги, потеря сознания, дефекация и инсульт. Также он может проявляться отеком, крапивницей и резким падением давления. Возможны спазмы в области гортани, отчего люди задыхаются". Асель Ералыкызы, врач-аллерголог городской поликлиники N36 Алматы

При таком состоянии, указывающем на анафилактический шок, врач советует незамедлительно вызывать скорую помощь. А в случае необходимости постараться оказать первую помощь до прихода медиков.

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"Остановить поступление аллергена в организм, наложить жгут выше места укуса насекомого или введения лекарственного препарата. Также обеспечить пострадавшему горизонтальное положение. Желательно склонить голову набок для того, чтобы пострадавший не захлебнулся рвотной массой и не повредил язык. Кроме того, нужно освободить от одежды шею, грудь, живот и обеспечить поступление свежего воздуха". Асель Ералыкызы, врач-аллерголог городской поликлиники N36 Алматы

Специалист добавила, что люди после такой аллергической реакции находятся в группе риска. Чтобы уменьшить вероятность повтора анафилаксии, лучше узнать, на какие вещества реагирует ваш организм. Исключая эти аллергены, человек сможет обезопасить себя от повторения опасной ситуации.

В заключении Асель Ералыкызы резюмировала, что предсказать анафилактический шок невозможно. Больному нужно избегать контактов с аллергенами и не принимать те препараты, которые ранее вызывали аллергическую реакцию.