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Задолженность по кредитам в Казахстане выросла до 35,7 трлн тенге

юридические, физические лица Фото: Zakon.kz
Ссудная задолженность по кредитам физических и юридических лиц в Казахстане выросла на 23% по итогам 2022 года, достигнув 35,7 трлн тенге, сообщает Zakon.kz.

Общая ссудная задолженность составила 35,7 трлн тенге, увеличившись на 23% по итогам 2022 года, или на 8,2 трлн тенге. Объем беззалогового потребкредитования в Казахстане достиг 7,4 трлн тенге. Об этом в рамках ежегодной пресс-конференции для СМИ – FCB Media Day рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

Портфель займов включает как физических, так и юридических лиц, в том числе списанные вне баланса кредиты.

"На долю бизнес-кредитования пришлось 56,6% от общего объема ссудной задолженности. Розничное кредитование составило 43,4%. Соответственно, портфель бизнес-кредитования вырос до 20,2 трлн на 18,8%, или на 3,2 трлн тенге. При этом розница выросла до 15,5 трлн тенге, или на 29,2%. По результатам 2022 года и бизнес-кредитование, и розница в абсолюте выросли примерно на одинаковый показатель – 3,2 и 3,5 трлн тенге", – рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

Сегментация потребкредитов

Руководитель ПКБ отметил, что портфель потребительского беззалогового кредитования достиг 7,4 трлн тенге по состоянию на 1 января 2023 года. Рост составил 28,3%, или 1,6 трлн тенге.

Распределение портфеля по суммам выглядит следующим образом: на 50% заемщиков, или 3,5 млн человек, приходится всего 10% от объема портфеля беззалоговых займов, или около 740 млрд тенге. По данным ПКБ,  в 2022 году портфель этих заемщиков вырос на 9%. Сумма задолженности по этим заемщикам не превышает 500 тысяч тенге.

При этом 90% заемщиков, или 6,3 млн человек, занимают 55% портфеля, или около 4,1 трлн тенге. Их сумма задолженности варьируется в пределах от 500 тысяч до 2,5 млн тенге. Годовой рост в этом сегменте также не превысил темпов инфляции и составил 16,3%.

И всего 10% заемщиков занимают оставшиеся 45% портфеля. Задолженности по ним превышают сумму в 2,5 млн тенге.

"По сути, эти 10% заемщиков занимают львиную долю портфеля, и это всего 700 тысяч человек, имеющие задолженность более 2,5 млн тенге", – отметил Руслан Омаров.

Этот портфель самый быстрорастущий из трех. Задолженность по этим 10% заемщиков выросла на 47%.

В целом объем выданных потребительских кредитов в 2022 году составил 6,7 трлн тенге, что на 16,8% выше уровня предыдущего года. При этом, отмечают в ПКБ, средняя сумма выдачи снизилась: с 314 тыс. до 246 тыс. тенге за год. А у 90% заемщиков средний размер выданного кредита снизился со178 тыс. в январе до 171 тыс. тенге в декабре 2022 года.

"Средняя задолженность в рамках этой кластеризации следующая: у топ-10 заемщиков она составляет по результатам года 4,6 млн тенге. При этом 50% заемщиков имеют среднюю задолженность 202 тысячи тенге, 90% заемщиков имеют среднюю задолженность 620 тысяч тенге. Мы видим серьезное расслоение между заемщиками, между средней задолженностью", – говорит генеральный директор ПКБ.

К слову, максимальная задолженность в данном сегменте превысила 3,5 млрд тенге.

NPL 90+

Качество ссудного портфеля за 2022 год практически не изменилось. Объем проблемной задолженности составил 12,8% c учетом списанных кредитов на 1 января 2023 года. Для сравнения: к 1 января 2022 года этот показатель равнялся 12,9%. Общий объем NPL90+ составил 943,8 млрд тенге, поделились данными в ПКБ.

"Если мы говорим про долю NPL без учета списанных, то к концу года по действующим, активным кредитам, которые находятся на балансе финансовых организаций, NPL90+ составил 9,8%", – говорит Руслан Омаров.

В ПКБ также подсчитали сроки выплат по кредитам. Так, для 79% кредитов портфеля срок погашения наступит через год. Из них 72% портфеля составляют кредиты сроком от 1 до 5 лет.

"Небольшое количество кредитов находится в распределении со сроками от 7 и более лет. Притом, что портфель по состоянию на 1 января 2022 года составлял 5,8 трлн тенге, выдачи по году сложились на уровне 6,7 трлн тенге. В течение года произошли погашения в размере 5,1 трлн", – прокомментировал глава ПКБ.

Итоговый портфель, по его данным, сложился на уровне 7,4 трлн тенге. Это говорит о том, что в, принципе, оборачиваемость портфеля есть, и она достаточно серьезная, и в основном приходится на кредиты до одного года.

Ольга Кудряшова

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