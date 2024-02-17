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Вклады физлиц достигли рекордного 20,4 трлн тенге в 2023 году – аналитики

Вклады физлиц достигли рекордного 20,4 трлн тенге в 2023 году – аналитики Фото: pixabay
На 20,6% выросли вклады казахстанских физических лиц в 2023 году, достигнув 20,4 трлн тенге, передает Zakon.kz.

По данным Ranking, ощутимый рост показателей произошел во всех топовых банках страны. Лидером оказался Bereke Bank, который вдвое нарастил портфель розничных вкладов – до 430 млрд тенге.

На втором месте по приросту – Банк Фридом Финанс Казахстан: +48,5%, до 459,4 млрд тенге. Среди лидеров и Kaspi Bank: +36,6%, до 5,1 трлн тенге.

В топ-5 по годовому росту среди крупнейших банков второго уровня оказались Евразийский Банк (+23,6%) и ForteBank (+18,6%).

"Если среди крупнейших банков положительную динамику продемонстрировала вся десятка, то в целом по сектору в минусе три банка второго уровня – Ситибанк Казахстан (-0,1% за год), Исламский банк Заман-Банк (-33%) и Шинхан Банк Казахстан (-25,8%)", – отметили исследователи. 

По мнению аналитиков, вклады казахстанцев в отечественных банках быстро и стабильно растут. Вклады в стране защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов, в случае лишения банка лицензии (в системе участвуют 19 из 21 БВУ РК – все кроме исламских).

"При этом КФГД гарантирует в совокупности в одном банке 20 млн тенге, в том числе при условии открытия сберегательного вклада. Поэтому если сумма вместе с процентами превышает этот показатель, лучше открыть депозиты в разных банках", – рекомендовали эксперты. 

Для каждого вида вкладов установлены свои пределы гарантирования:

  • по сберегательным вкладам в тенге – максимум 20 млн тенге;
  • по всем депозитам в тенге, кроме сберегательных – до 10 млн тенге;
  • по депозитам в иностранной валюте – до пяти млн тенге.

С начала 2023 года объем банковских вкладов физлиц в Казахстане вырос на 10,8%. К концу октября он составил 18,8 трлн тенге.

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