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Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана

штормовое предупреждении Фото: pixabay
Синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в семи регионах страны на 28 января, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации РГП "Казгидромет", на западе, юго-западе Западно-Казахстанской области, а также на севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют низовую метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается восточный ветер с порывами до 18-23 м/с.

"На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области, а также ночью и утром в Туркестане ожидается туман".РГП "Казгидромет"

На севере, востоке Северо-Казахстанской области прогнозируется низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. Ночью в Петропавловске – низовая метель. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

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Оксана Житникова
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