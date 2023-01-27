Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля

Совет Европейского союза продлил на полгода санкции против Российской Федерации, введенные из-за ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном в пятницу, 27 января, заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял решение продлить на 6 месяцев – до 31 июля 2023 года – санкции против России за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в документе.

Ограничения касаются финансового, энергетического и оборонного секторов. Также они охватывают приостановку вещания некоторых СМИ.



Изначально эти санкции были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года сроком на один год. В марте 2015 года срок действия санкций был увязан с "полным выполнением Минских соглашений". С этого момента ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры.