Ситуация в Украине: поставка танков из США займет много месяцев, в России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР

Фото: General Dynamics

Украина получит версию танков "Абрамс М1А2" без секретных элементов брони, Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики, сообщает Zakon.kz.

США причислили ЧВК "Вагнер" к транснациональным преступным организациям и ввели санкции в отношении связанных с ней лиц и компаний. Это следует из заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена.

В Германию прибыла первая группа украинских военных для обучения работе с БМП Marder, пишет DW.

Канада передаст Украине четыре танка Leopard 2, заявила глава Минобороны Анита Ананд.

Франция пока не приняла решение о передаче Украине танков Leclerc, но обещает дать ответ на просьбу Украины помочь с системами ПВО, рассказала глава МИД Катрин Колонна.

Поставка танков "Абрамс" Украине займет много месяцев, заявили в Вашингтоне. Ранее США пообещали передать Киеву 31 танк Abrams и обучить ВСУ работе с ними.

Украина получит версию танков "Абрамс М1А2" без секретных дополнительных элементов брони, добавила представитель Минобороны США Сабрина Сингх.

В Болгарии подтвердили, что поставляли Украине оружие через страны-посредники, рассказал экс-премьер страны Кирилл Петков.

Венгрия наложит вето на возможные санкции Евросоюза против российской ядерной энергетики, сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

В России заблокировали сайты ЦРУ и ФБР, заявили в Роскомнадзоре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление США о том, что в стране готовы к смягчению санкций ради серьезных переговоров по Украине. "Шагов со стороны США в сторону переговорного процесса с Россией не просматривается", – высказался Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что речи об обороне Украины уже давно не идет. По ее словам, страны Запада, согласовавшие новые поставки вооружений Киеву, заинтересованы в том, чтобы затянуть конфликт и нанести России максимальный ущерб.

Совет Евросоюза на полгода продлил действие всех санкций против России, введенных в связи с ситуацией в Украине. Ограничительные меры будут действительны еще шесть месяцев – до 31 июля 2023 года. Читайте также Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 июля Кыргызстан и Узбекистан объявили о завершении делимитации границы Ситуация в Украине: Запад поставит танки, Турция – электростанции, Зеленский требует еще ракеты и самолеты

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