Ситуация в Украине: Венгрия заблокировала помощь Киеву на 50 млрд евро

Фото: pixabay

Выступавший против начала переговоров о членстве в ЕС премьер Венгрии спустя несколько часов сообщил, что наложил вето на решение о программе помощи Украине объемом 50 миллиардов евро.

Британское правительство ввело санкции против Новикомбанка и расширила их для других российских банков, следует из сообщения на сайте кабинета министров Великобритании.



Решение Евросоюза (ЕС) начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы - политизированное, очевидно, что эти страны не соответствуют критериям принятия в объединение, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песко

Протестующие дальнобойщики прекратили блокаду единственного пункта пересечения границы Словакии и Украины для грузовых автомобилей. Об этом сообщил ассоциация словацких перевозчиков и украинская погранслужба.

Западные страны испытывают проблемы в поиске финансовых средств для Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Контакты между Киевом и Брюсселем по дальнейшим шагам для вступления Украины в ЕС начнутся 18 декабря, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, чьи слова приводит издание "Страна.ua". Чиновник отметила, что Брюссель уже вышел на контакт с украинскими властями по этому вопросу.

Украинские правоохранительные органы объявили в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте МВД Украины. Глава Русской православной церкви обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность республики, в случае появления на территории Украины патриарх будет взят под стражу. Читайте также 515 человек пострадали при столкновении поездов в Китае Бывшему агенту ФБР дали четыре года тюрьмы за сотрудничество с российским олигархом Сотрудница Facebook украла у компании 4 млн долларов и потратила их на стилистов

Следите за новостями zakon.kz в: