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Ситуация в Украине: Венгрия заблокировала помощь Киеву на 50 млрд евро

Ситуация в Украине: Венгрия заблокировала помощь Киеву на 50 млрд евро Фото: pixabay
Выступавший против начала переговоров о членстве в ЕС премьер Венгрии спустя несколько часов сообщил, что наложил вето на решение о программе помощи Украине объемом 50 миллиардов евро.
  • Британское правительство ввело санкции против Новикомбанка и расширила их для других российских банков, следует из сообщения на сайте кабинета министров Великобритании.
  • Решение Евросоюза (ЕС) начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы - политизированное, очевидно, что эти страны не соответствуют критериям принятия в объединение, заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песко
  • Протестующие дальнобойщики прекратили блокаду единственного пункта пересечения границы Словакии и Украины для грузовых автомобилей. Об этом сообщил ассоциация словацких перевозчиков и украинская погранслужба.
  • Западные страны испытывают проблемы в поиске финансовых средств для Киева, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.
  • Контакты между Киевом и Брюсселем по дальнейшим шагам для вступления Украины в ЕС начнутся 18 декабря, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, чьи слова приводит издание "Страна.ua". Чиновник отметила, что Брюссель уже вышел на контакт с украинскими властями по этому вопросу.
  • Украинские правоохранительные органы объявили в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщается на сайте МВД Украины. Глава Русской православной церкви обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность республики, в случае появления на территории Украины патриарх будет взят под стражу.

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Россия Ситуация в Украине Зеленский Владимир Путин Владимир Венгрия Украина
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