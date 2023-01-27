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Составлен список самых популярных сериалов 2022 года

Составлен список самых популярных сериалов 2022 года Фото: кадр из сериала "Очень странные дела"
Маркетинговая компания Nielsen опубликовала статистику по самым популярным сериалам за прошедшие 12 месяцев 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deadline, практически все самые популярные сериалы топа — от Netflix.

Лидером стали "Очень странные дела", на которые американцы потратили 52 млрд минут. Следом идет "Озарк", "Уэнсдей" и "Кобра Кай".

Также в топ-10 попали сериалы "Бриджертоны", "Виргин Ривер", "Монстр: История Джеффри Дамера", "Любовь слепа", "Изобретая Анну", и "Корона".

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