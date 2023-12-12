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Опубликован список самых популярных спортсменов и команд мира

Самый популярный спортсмен Фото: Instagram/d.ham3
Опубликован список самых популярных спортсменов и команд планеты, которые лидируют в рейтинге нынешнего года по запросам в Google, сообщает Zakon.kz.

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В категории "самый популярный спортсмен" по запросам в Google первое место занял игрок клуба НФЛ "Баффало Биллс" – 25-летний Дамар Хэмлин. За ним идет французский форвард ПСЖ – Килиан Мбаппе. Призовую тройку закрыл еще один игрок из НФЛ – Трэвис Келси. В топ-5 вошли разыгрывающий клуба NBA "Мемфис Гриззлис" – Джа Морэнт, и нападающий немецкой "Баварии" – Гарри Кейн.

Футбол Самая популярная команда

Фото: Instagram/intermiamicf

А в номинации "самая популярная команда" по запросам Google в 2023 году не было равных клубу Лионеля Месси – "Интер Майами". Фанаты интересовались коллективом из Флориды чаще, чем другие команды. Второе место данного рейтинга занял клуб НБА – "Лос-Анджелес Лейкерс". В тройке лучших оказался саудовский "Аль-Наср", со своим лидером Криштиану Роналду.

Далее в порядке очередности идут: лучший футбольный клуб Европы – "Манчестер Сити", который в прошлом сезоне оформил требл, и еще один клуб НБА – "Майами Хит".

Стоит отметить, что два популярных футбольных клуба из этого списка вскоре встретятся в рамках товарищеского турнира. В конце января 2024 года на футбольные поля Саудовской Аравии приедет "Интер Майами", что принять участие в Кубке Эр-Рияда, где также сыграют "Аль-Хиляль" и "Аль-Наср". 

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