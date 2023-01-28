Казахстанка стала победительницей Гран-При Португалии по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала золото на Гран-при в Алмаде (Португалия), сообщает Zakon.kz.

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В финале весовой категории до 48 килограммов она встретилась с соотечественницей Галией Тынбаевой.

Казахстанки увозят с чемпионата "золото" и "серебро".

В мировом рейтинге Абужакынова располагается на восьмой строчке, Тынбаева занимает 52-ю позицию.