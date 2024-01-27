Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" мирового Гран-при
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала бронзовым призером проходящего в Португалии мирового Гран-при, сообщает Zakon.kz.
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По информации Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, в схватке за третье место весовой категории до 48 кг она одолела турчанку Силу Ерсин.
"Абужакынова в стартовых поединках одолела Эмбер Гершес (Нидерланды) и Лауру Эспадинха (Франция). В четвертьфинале наша соотечественница уступила японке Кано Миякиге. На пути к "бронзе" казахстанка победила Лоис Петитт из Бельгии, и как было отмечено выше, соперницу из Турции", – говорится в сообщении.
Отмечается, что соревнование в португальском Одивелаше является первым в международном календаре дзюдо этого года. В нем принимают участие 624 мастера татами из 90 стран.
Ранее казахстанские пара дзюдоисты завоевали 10 наград на Гран-при в Токио.
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