Датский политик сжег еще один Коран у мечети в Копенгагене

Лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан в пятницу сжег Коран у входа в мечеть в столице Дании, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сам рассказал в видеообращении, опубликованном в его Instagram-аккаунте.

"Только что я был у посольства Турции и сжег эту книгу, поскольку важно показать Эрдогану, что мы не приемлем его вмешательства в дела свободы слова в Дании и Швеции", — заявил он.

Как пишет Anadolu Agency, политик сжег священную книгу мусульман у здания посольства Турции в Копенгагене под охраной многочисленных сотрудников полиции. По словам сотрудников издания, они очень вежливо обращались с Палуданом, но строго предупредили журналистов и членов турецкой общины, чтобы те оставались на своих местах и не мешали проведению акции.



В интервью шведской ежедневной газете Aftonbladet Палудан заявил, что намерен сжигать Коран каждую пятницу, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержит членство Швеции в НАТО.

21 января, лидер "Жесткого курса" сжег священную книгу мусульман у посольства Турции в Стокгольме, предварительно получив у шведских властей разрешение на эту акцию. Позже он жаловался на поступающие в его адрес угрозы.

Тайип Эрдоган заявил 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на турецкую поддержку своей заявки на вступление в НАТО. Лидер праворадикального движения Pegida Эдвин Вагенсвельд в понедельник устроил акцию в Гааге, вырвав несколько страниц из Корана, затем сжег их.