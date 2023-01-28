В Подмосковье горел склад на рынке "Синдика"

Крупный пожар произошел в Подмосковье. Загорелся склад площадью 2 100 кв. м на территории рынка "Синдика", передает Zakon.kz

По информации российских СМИ, огонь распространился уже на две тысячи квадратов.

На месте работает несколько пожарных расчётов. Предварительно, пострадавших нет. Экстренные службы сообщают, что пожар удалось локализовать.

Рынок "Синдика" был закрыт после большого пожара в 2017 году (горело 55 тысяч квадратных метров).

