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В Семее горел огромный склад с аммиачной селитрой

В Семее горел огромный склад с аммиачной селитрой, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 09:52 Фото: МЧС РК
В городе Семее ночью произошел крупный пожар. Загорелся большой склад, на котором хранились аммиачная селитра и консервная сода, передает Zakon.kz.

Площадь пожара составила 1000 кв. м. Общая площадь склада составляет 4500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РК.


Силами МЧС в 3:23 возгорание было локализовано. В 5:01 пожар был полностью потушен.

Жертв и пострадавших нет.

О причинах пожара ничего не сообщается.

20 июня сотрудники МЧС потушили крупный пожар в Иле-Балхашском резервате.

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