В Семее горел огромный склад с аммиачной селитрой
Фото: МЧС РК
В городе Семее ночью произошел крупный пожар. Загорелся большой склад, на котором хранились аммиачная селитра и консервная сода, передает Zakon.kz.
Площадь пожара составила 1000 кв. м. Общая площадь склада составляет 4500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Силами МЧС в 3:23 возгорание было локализовано. В 5:01 пожар был полностью потушен.
Жертв и пострадавших нет.
О причинах пожара ничего не сообщается.
20 июня сотрудники МЧС потушили крупный пожар в Иле-Балхашском резервате.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript