В Семее горел огромный склад с аммиачной селитрой

В городе Семее ночью произошел крупный пожар. Загорелся большой склад, на котором хранились аммиачная селитра и консервная сода, передает Zakon.kz.

Площадь пожара составила 1000 кв. м. Общая площадь склада составляет 4500 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС РК.





Силами МЧС в 3:23 возгорание было локализовано. В 5:01 пожар был полностью потушен.

Жертв и пострадавших нет.

О причинах пожара ничего не сообщается.

20 июня сотрудники МЧС потушили крупный пожар в Иле-Балхашском резервате.



