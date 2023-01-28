У ФК "Жетысу" теперь свой Зидан

Палестинец Фади Зидан официально стал нападающим казахстанского футбольного клуба "Жетысу", сообщает Zakon.kz

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Информацию о подписании Зидана подтвердили в ФК.

Последним клубом Зидана был бахрейнский "Аль-Хидд" - его контракт закончился в конце декабря, и он ушел на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Казахстан в топ-10 рейтинга по трансферам Международной федерации футбола занимает седьмое место