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Коррупционный скандал в ФК "Жетысу": осужден спортивный директор

Коррупционный скандал в ФК "Жетысу": осужден спортивный директор, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2024 09:29 Фото: Instagram/jetisufk
Талдыкорганским городским судом оглашен приговор в отношении спортивного директора футбольного клуба "Жетысу" Даулета Иманкулова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 августа 2024 года рассказали в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

"Он признан виновным в хищении мошенническим путем бюджетных средств в размере 5,5 млн тенге под предлогом выдачи бонуса к трудовому договору футболиста. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев ограничения свободы", – говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Отметим, что Даулет Иманкулов был назначен спортивным директором ФК "Жетысу" в июне 2022 года.

Летом 2023 года футбольный клуб "Жетысу" оказался на грани скандала. Футболисты заявили, что не получают премии за победы в матчах на протяжении трех месяцев. Но их слова опроверг директор ФК Калмухамет Донсебаев, который заявил, что игроки неправильно изучили детали контракта и ошибочно восприняли пункт про премиальные выплаты.

По итогам проверки Минфина выяснилось, что сотрудникам ФК "Жетысу" начислили излишние средства в виде зарплаты. В общей сложности нарушения были выявлены на 27 млн тенге.

2 июня 2024 года стало известно об аресте директора футбольного клуба "Жетысу" Калмухамета Донсебаева. 3 июня Антикор озвучил подробности.

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