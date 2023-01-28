Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
Как пишет InAstana, лунные затмения приходятся на майское и октябрьское полнолуние, а солнечные будут наблюдаться в апрельское и октябрьское новолуние.
Затмения
Первое солнечное затмение года произойдет 20 апреля. Оно будет гибридным – кольцеобразно-полным. Увидеть его можно будет в Австралии и Океании, но не в Казахстане и СНГ.⠀
5 мая случится полутеневое лунное. Видно его будет в странах Евразии, Африки и Австралии. Недоступно в обоих Америках.⠀
14 октября жители Северной и Южной Америки смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.
В ночь с 28 на 29 октября произойдет частное лунное затмение, которое будет видно в странах Евразии, Африки и Австралии. Луна на 6% попадет в тень Земли и по большей части будет находиться в полутени.⠀
Звездопады
Лириды – апрельский метеорный поток с пиком 22 апреля, до 20 метеоров в час.
Аквариды – майский звездопад с пиком 5-6 мая, до 70 метеоров в час.
Персеиды – лучший звездопад года. Пик его придется на ночь с 12 на 13 августа (до 100 метеоров в час). Наблюдать можно будет с начала и до 20-х чисел августа.
Геминиды – мощный декабрьский звездопад, Луна не помешает наблюдениям.⠀
Наблюдение за планетами
Меркурий. Лучшая возможность увидеть его — после захода Солнца на западе — 11 апреля и перед восходом на востоке — 22 сентября.
Венера будет видна вечером с февраля по июль. Лучшие условия – в начале июня и утром после середины октября.
Марс будет доступен для наблюдений вечером и ночью до июня.
Юпитер – противостояние его приходится на 3 ноября, в этот день будут идеальные условия для наблюдения. В июле он будет виден после часа ночи, в августе — после полуночи.
Противостояние Сатурна случится 27 августа. Увидеть его можно будет в июне после часа ночи, в июле после полуночи и далее все раньше.
Соединения планет на небосводе:
22 января – Венера и Сатурн,
15 февраля – Венера и Нептун,
2 марта – Венера и Юпитер,
16 марта – Меркурий и Нептун,
29 октября – Меркурий и Марс.⠀
Ранее сообщалось, что к Земле приближается зеленая комета. По расчетам ученых, самый близкий пролет над Землей будет 1 и 2 февраля – всего в 42 млн км. Увидеть "хвостатую звезду" можно будет в районе созвездия Северная Корона невооруженным взглядом, если позволит погода. Для максимальной видимости лучше выехать за город, чтобы световое загрязнение не помешало.