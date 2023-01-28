Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году

Кроме зеленой кометы, которую жители Земли увидят уже очень скоро – в самом начале февраля, астрономы напоминают о затмениях солнечных и лунных и весенних и летних звездопадах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет InAstana, лунные затмения приходятся на майское и октябрьское полнолуние, а солнечные будут наблюдаться в апрельское и октябрьское новолуние.

Затмения

Первое солнечное затмение года произойдет 20 апреля. Оно будет гибридным – кольцеобразно-полным. Увидеть его можно будет в Австралии и Океании, но не в Казахстане и СНГ.⠀

5 мая случится полутеневое лунное. Видно его будет в странах Евразии, Африки и Австралии. Недоступно в обоих Америках.⠀

14 октября жители Северной и Южной Америки смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.

В ночь с 28 на 29 октября произойдет частное лунное затмение, которое будет видно в странах Евразии, Африки и Австралии. Луна на 6% попадет в тень Земли и по большей части будет находиться в полутени.⠀

Звездопады

Лириды – апрельский метеорный поток с пиком 22 апреля, до 20 метеоров в час.

Аквариды – майский звездопад с пиком 5-6 мая, до 70 метеоров в час.

Персеиды – лучший звездопад года. Пик его придется на ночь с 12 на 13 августа (до 100 метеоров в час). Наблюдать можно будет с начала и до 20-х чисел августа.

Геминиды – мощный декабрьский звездопад, Луна не помешает наблюдениям.⠀

Наблюдение за планетами

Меркурий. Лучшая возможность увидеть его — после захода Солнца на западе — 11 апреля и перед восходом на востоке — 22 сентября.

Венера будет видна вечером с февраля по июль. Лучшие условия – в начале июня и утром после середины октября.

Марс будет доступен для наблюдений вечером и ночью до июня.

Юпитер – противостояние его приходится на 3 ноября, в этот день будут идеальные условия для наблюдения. В июле он будет виден после часа ночи, в августе — после полуночи.

Противостояние Сатурна случится 27 августа. Увидеть его можно будет в июне после часа ночи, в июле после полуночи и далее все раньше.

Соединения планет на небосводе:

22 января – Венера и Сатурн,

15 февраля – Венера и Нептун,

2 марта – Венера и Юпитер,

16 марта – Меркурий и Нептун,

29 октября – Меркурий и Марс.⠀

Ранее сообщалось, что к Земле приближается зеленая комета. По расчетам ученых, самый близкий пролет над Землей будет 1 и 2 февраля – всего в 42 млн км. Увидеть "хвостатую звезду" можно будет в районе созвездия Северная Корона невооруженным взглядом, если позволит погода. Для максимальной видимости лучше выехать за город, чтобы световое загрязнение не помешало.