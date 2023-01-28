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Гендиректора Сайрам-Угамского нацпарка подозревают в коррупции

Антикор подозревает в коррупции Фото: Zakon.kz
По информации Антикоррупционной службы, ряд должностных лиц Комитета лесного хозяйства и животного мира изобличены в коррупции, сообщает Zakon.kz.
"Антикоррупционной службой города Шымкента проводится досудебное расследование в отношении генерального директора РГП "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан".Антикор

Кроме того, в преступлении подозревается ряд его подчиненных, а также руководитель Управления бухгалтерского учета и бюджетного планирования Комитета, а именно: в похищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, дачи и получении взяток.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время должностные лица задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

Сообщается, что расследование продолжается, а иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

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