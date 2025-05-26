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События

Арестован гендиректор природного резервата "Бокейорда": Антикор раскрыл детали

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 10:22 Фото: pexels
Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении генерального директора РГУ "Государственный природный резерват "Бокейорда" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 мая 2025 года, стало известно из Telegram-канала Агентства РК по противодействию коррупции.

"Он подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность в резервате. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проверяется его причастность к совершению других преступлений. Расследование продолжается", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, как пояснили в Антикоре, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

"В соответствии с п. п. 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК и ч. 1 ст. 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", – заключили в пресс-службе агентства.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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