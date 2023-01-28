Домработница вынесла золото на миллион тенге из столичной квартиры

Как сообщили в полиции Астаны, помощница по дому обворовала хозяйку в первый же день работы, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Астаны установили, что 39-летняя женщина во время уборки в гардеробной комнате обнаружила золотые украшения, которые присвоила, не обращая внимания на находившихся дома хозяев.

Отмечается, что работодательница, обнаружив кражу, обратилась с заявлением в полицию. Там оценили сумму ущерба в 1 млн тенге.

"Все похищенные вещи найдены. Они были сданы в ломбард, откуда изъяты полицией. Напоминаем, что за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, грозит уголовная ответственность", – рассказал начальник отдела полиции УП района Есиль Сакен Алауханов.

Домработница дала признательные показания, по факту проводится досудебное расследование.

Следователи проверяют причастность женщины к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Работа карманника попала на видео в столичном ЦОНе.

