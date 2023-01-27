Работа карманника попала на видео в столичном ЦОНе

Преступление зафиксировала камера наблюдения, установленная в здании. Неизвестный мужчина, орудовавший в столичном ЦОНе, водворен в ИВС, сообщает Zakon.kz.

В Управление полиции района Сарыарка обратился 59-летний мужчина. Он рассказал, что у него пропал телефон, пока астанчанин находился в Центре обслуживания населения.

"Установлено, что злоумышленник, стоя в очереди для получения услуги, заметил вешалку для одежды. Повесив свою верхнюю одежду на нее, он начал проверять карманы другой куртки, где обнаружил телефон. Воспользовавшись отвлеченностью людей, он взял приглянувшуюся вещь и поспешил покинуть здание". ДП Астаны





Изучив материалы камер видеонаблюдения, полицейские установили, что на кадрах ранее судимый 39-летний мужчина.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны. По данному факту проводится досудебное расследование.

Также устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.