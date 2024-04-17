Школьник предлагал миллион тенге за теракт в столичном Керуене

За шутку о теракте в торговом центре Астаны наказали родителей школьника из Павлодара, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Павлодарской области 17 апреля сообщили, что в полицию Астаны поступил сигнал о том, что в Whats App жители получали сообщение: "Здравствуйте. Вы слышали про теракт в Москве в Крокус Сити Холл? Предлагаю вам один миллион тенге, чтобы вы устроили теракт в Керуене. Мы вам выдадим напарников, и снаряжение, за вами заедет наш человек. Если вы откажетесь, то мы к вам приедем, мы знаем, где вы живете".

Отработав по этому сигналу, полицейские вышли на 10-летнего школьника, решившего таким образом подшутить над сестрой.

"В данном случае в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК – "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Однако несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Учитывая совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего наказан законный представитель школьника", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Материал рассмотрели в суде. Родителей шутника оштрафовали на 20 МРП (более 73 тыс. тенге).

16 апреля мы писали о том, что двоих мужчин в Алматы наказали за шутки о бомбе в одном из торговых центров.