Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Школьник предлагал миллион тенге за теракт в столичном Керуене

Школьник предлагал миллион тенге за теракт в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 10:11 Фото: ДП Павлодарской области
За шутку о теракте в торговом центре Астаны наказали родителей школьника из Павлодара, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Павлодарской области 17 апреля сообщили, что в полицию Астаны поступил сигнал о том, что в Whats App жители получали сообщение: "Здравствуйте. Вы слышали про теракт в Москве в Крокус Сити Холл? Предлагаю вам один миллион тенге, чтобы вы устроили теракт в Керуене. Мы вам выдадим напарников, и снаряжение, за вами заедет наш человек. Если вы откажетесь, то мы к вам приедем, мы знаем, где вы живете".

Отработав по этому сигналу, полицейские вышли на 10-летнего школьника, решившего таким образом подшутить над сестрой.

"В данном случае в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 273 УК РК – "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Однако несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Учитывая совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, за неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего наказан законный представитель школьника", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Материал рассмотрели в суде. Родителей шутника оштрафовали на 20 МРП (более 73 тыс. тенге).

16 апреля мы писали о том, что двоих мужчин в Алматы наказали за шутки о бомбе в одном из торговых центров.

Читайте также

Казахстан
Ограничение движения ввели на 11 автодорогах в пяти областях страны
Австралия
Вооруженный мужчина напал на священника во время службы
Северо-Казахстанская область
В двух областях продолжаются мероприятия по ликвидации последствий паводков
Ирина Капитанова
Астана Павлодар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Почему Казахстан столкнулся с беспрецедентными паводками, объяснили ученые
Правила постановки на учет автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Казахстанка вывела на чистую воду интернет-мошенников
Критический подъем воды на реке Ишим: жителей Тюменской области экстренно эвакуируют
Приграничный Казахстану город экстренно эвакуируют из-за разлива Ишима
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: