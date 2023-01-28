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Родные не могли связаться с мужчиной, водворенным в ИВС – в полиции дали комментарий

В полиции прокомментировали ситуацию с мужчиной, выдворенного в ИВС, с которым не могли связаться близкие Фото: pixabay
В ДП Алматинской области прокомментировали случай, когда родные и близкие не могли связаться с водворенным в изолятор временного содержания мужчиной, подозреваемым в сбыте оружия, сообщает Zakon.kz.

27 января в сети появилась новость, в которой мать и дядя подозреваемого в преступлении были серьезно обеспокоены следующей ситуацией: родным не дают возможности встретиться с мужчиной, находящимся в ИВС. Его задержали 18 января по подозрению в сбыте оружия.

"Сообщаем, что действия подозреваемых квалифицированы по ст. 287 ч.4 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". На время расследования в отношении задержанных лиц суд санкционировал меру пресечения в виде "содержания под стражей". Отмечаем, что с момента задержания (18 января) для производства следственных действий подозреваемым было обеспечено участие защитника", – говорится в сообщении Telegram-канала polisia.kz.

26 января по заявлению одного из задержанных в качестве общественного защитника к расследованию допущена его мать, а также самостоятельно нанятый ими адвокат. Сторона защиты встретилась с подозреваемым и ознакомилась с материалами уголовного дела.  

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