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Пробка образовалась около Алматы из-за сбежавшего из ИВС предполагаемого насильника

Подозреваемый в совершении изнасилования сбежал из ИВС в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 01:02 Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Пресс-служба ДП Алматинской области заявила о том, что из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в связи с этим введен план "Сирена".

"На ключевых маршрутах выставлены блок-посты, и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Вместе с тем, для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции", – говорится в сообщении.

Как пишут в социальных сетях, по улице Талгарский тракт в 23:00 образовались огромные пробки.

Ранее полицейских, проспавших побег заключенных, осудили в Актобе.

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Елена Беляева
Алматинская область Алматы Талгар 2024 год Полиция
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