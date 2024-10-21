Пробка образовалась около Алматы из-за сбежавшего из ИВС предполагаемого насильника

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

Пресс-служба ДП Алматинской области заявила о том, что из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования, сообщает Zakon.kz.

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