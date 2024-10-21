Пробка образовалась около Алматы из-за сбежавшего из ИВС предполагаемого насильника
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Пресс-служба ДП Алматинской области заявила о том, что из изолятора временного содержания совершил побег подозреваемый в совершении изнасилования, сообщает Zakon.kz.
Как уточняется, в связи с этим введен план "Сирена".
"На ключевых маршрутах выставлены блок-посты, и все силы и средства направлены на поиск и задержание беглеца. Вместе с тем, для выяснения обстоятельств побега назначена служебная проверка. Ситуация находится на контроле руководства областного департамента полиции", – говорится в сообщении.
Как пишут в социальных сетях, по улице Талгарский тракт в 23:00 образовались огромные пробки.
Ранее полицейских, проспавших побег заключенных, осудили в Актобе.
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