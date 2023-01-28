На юге Казахстана ожидаются сильные осадки: в правительстве готовятся к паводкам
Фото: МЧС РК
В Казахстане создана правительственная комиссия по подготовке к паводкам. Вопрос принятия оперативных мер рассмотрен на совещании в Цифровом офисе правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.
"Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что по прогнозу "Казгидромета", на юге и юго-востоке республики с 31 января по 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температурного фона. По его словам, учитывая накопившиеся влагозапасы, это может спровоцировать активное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем воды в реках", – указывается в сообщении пресс-службы правительства РК.
В этой связи Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Жетысуской областям поручено с 30 января активизировать подразделения гражданской защиты.
Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр отметил, что акиматам регионов совместно с МЧС нужно принять все необходимые безотлагательные меры.
"Сейчас нам надо перейти в режим повышенной готовности к паводковой ситуации. Мы видим, что из-за погодных условий угроза резко возрастает. Для усиления координации в этом направлении начнет работать специальная правительственная комиссия во главе с первым заместителем премьер-министра Романом Скляром".Алихан Смаилов
Ранее премьер-министр указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента.
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