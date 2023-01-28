Смаилов указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента

Алихан Смаилов провел совещание по развитию Шымкента, на тему: модернизации автодорог, инфраструктуры, строительство школ, сообщает Zakon.kz.

С докладами о текущих показателях и принимаемых мерах в различных отраслях выступили аким города Мурат Айтенов, министр индустрии Марат Карабаев, первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, а также вице-министры нацэкономики Бауыржан Омарбеков, энергетики – Асет Магауов и здравоохранения – Жандос Буркитбаев.



По словам главы правительства, акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и т.д.

"Шымкент расположен на юге нашей страны, поэтому низкие температуры здесь редкость. Вместе с тем от жителей города поступают жалобы на перебои с подачей тепла. Например, не так давно многоэтажки в районах "Жана Талап" и "Туран" оставались без отопления. Таких ситуаций акимату допускать нельзя". Алихан Смаилов

Смаилов добавил, что в мегаполисе увеличивается нагрузка на транспортную сеть, что требует значительного повышения качества проводимых ремонтных работ, а также на социальную инфраструктуру, в связи с чем нужно своевременно открывать новые школы, больницы и другие соцобъекты.

"В предстоящие три года в городе планируется построить 54 школы на 68 тыс. мест. Это внесет большой вклад в решение проблемы трехсменного обучения в Шымкенте". Алихан Смаилов

Премьер также отметил, что в Шымкент на период 2022-2026 годы запланировано инвестировать 2 трлн. тенге для реализации 283 проектов.

"В целом инвестиционный портфель города на 2022-2026 годы включает 283 проекта на сумму 2 трлн тенге. Акимат должен обеспечить запуск текущих проектов в срок и качественную проработку остальных". Алихан Смаилов

Смаилов об аэропорте Шымкента: Не соответствует статусу международного.

