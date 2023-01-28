В Армении планируют ввести добровольно-срочную службу для женщин в армии

Правительство Армении планирует ввести срочную службу в Вооруженных силах страны для женщин на добровольной основе, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в послании премьер-министра страны Никола Пашиняна по случаю отмечаемого 28 января Дня армии.

"В ближайшее время мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной временной воинской службы. И сегодня я должен сказать особые слова признательности нашим сестрам, проходящим службу по контракту в нашей армии, в том числе боевую службу".

Согласно посланию, оборонный бюджет Армении на 2023 год увеличился более чем вдвое по сравнению с 2018 годом.

Премьер также отметил, что в стране идет процесс замены трехмесячных сборов на месячные или 25-дневные сборы, поскольку боеспособность резервиста так же важна, как и у военнослужащих срочной службы.