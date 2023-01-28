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Гражданин Узбекистана обвинил полицейских Жетысуской области в продаже в рабство

Гражданин Узбекистана обвинил полицейских Жетысуской области в продаже в рабство Фото: кадр из видео
В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором гражданин Узбекистана записал обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем он обвиняет полицейских Жетысуской области, что был продан ими в рабство, сообщает Zakon.kz.

Ролик опубликован в Instagram-аккаунте taldykorganec.insta_.

На видео мужчина, представившийся Вадимом Сергеевичем Хамраевым, утверждает, что уже 10 лет живет в городе Уштобе Каратальского района Жетысуской области.


Мужчина рассказывает, что потерял документы, а местные участковые его избили, вымогали деньги, затем продали его "на фазенду к Кайрату какому-то". Продали за 6 баранов и 200 тыс. тенге.

Мужчину заставляли работать, вчера ему удалось убежать. Говорит, что его "гнобили, а теперь ищут и угрожают убить".


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В конце видео Вадим Хамраев расплакался и вновь попросил о помощи.

В качестве подтверждения своих слов он показал шрамы от побоев на ногах и руках.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Жетысуской области.


"Сообщаем, что по указанному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 362 ч. 4 УК РК ("Превышение власти или должностных полномочий"). Досудебное расследование находится в производстве Управления собственной безопасности. Автор видеообращения, оказавшийся 38-летним иностранным гражданином, разыскан и опрошен. Расследование по факту взято на особый контроль руководством областного департамента полиции". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Вадим Хамраев утверждает, что его жене и тестю участковые сказали, что "его закрыли и депортировали".

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