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85 автомобилей столкнулись в США из-за белой мглы – есть пострадавшие

85 автомобилей столкнулись в США из-за белой мглы - есть пострадавшие Фото: Facebook/Wisconsin State Patrol
85 машин столкнулись на межштатной магистрали в Висконсине, США, 21 человек пострадал, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает NBC News, все произошло между городами Джейснвилль и Белойт.

"Чиновники Государственной патрульной службы заявили, что причинами аварии были снег, лед и белая мгла", – говорится в сообщении.

По данным местных правоохранителей, на автомагистрали 39/90 столкнулись 85 машин. В результате аварии в ближайшие больницы попал 21 человек. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Как утверждают американские синоптики, погодные условия в выходные только усугубятся.

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