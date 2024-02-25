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Два автомобиля столкнулись в Астане, пострадали три пешехода

Два автомобиля столкнулись в Астане, пострадали три пешехода Фото: Zakon.kz
Три пешехода пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Астане, сообщает Zakon.kz.

Видео с места ДТП распространяется в Сети. Как утверждают авторы ролика, среди пострадавших двое уличных работника.

Данный факт Zakon.kz подтвердили в ДП Астаны.

"На перекрестке улиц Иманова и Бейсекбаева произошло ДТП двух автомобилей, в результате которого пострадали три пешехода, находившихся на пешеходной переходе. Пострадавшие доставлены в больницу", – прокомментировали в полиции.

В ведомстве отметили, что сейчас проводится проверка.

Ранее сообщалось о другом ДТП с участием пешехода. В конце января около 18:00 по улице Бозтаева произошел наезд на пешехода. В результате наезда пешеход был доставлен в больницу с различными травмами. 

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