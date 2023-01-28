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Димаш представит Казахстан на кинофестивале в Индии

Представит Казахстан на кинофестивале в Индии Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген стал членом жюри от Казахстана на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходящем в индийском Мумбае, сообщает Zakon.kz.

Видео с открытия фестиваля опубликовал в Instagram сам Димаш.


Его, как члена жюри на открытии представили, как звезду поп-музыки, фолка и классики, с фанатской базой в более, чем 120 странах.

В 2023 году Индия принимает кинофестиваль ШОС в качестве председателя Совета глав государств этой организации. Мероприятие проходит в Мумбаи с 27 по 31 января.

Как говорится в сообщении Министерства информации и радиовещания Индии, всего на кинофестивале будет представлено 57 фильмов из стран ШОС. В конкурсной секции участвуют 14 фильмов, во внеконкурсной - 43 фильма.

Среди стран-участниц: Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Мьянма, Шри-Ланка, Турция и Узбекистан.

Необходимо отметить, что от Казахстана выдвинут фильм "Паралимпиец" режиссера Алдияра Байракимова.

Официальный язык ШОС, то есть русский и китайский, также будут официальными языками кинофестиваля. Английский также будет включен в качестве рабочего языка фестиваля, поскольку он проводится в Индии. Фильмы, которые будут показаны, должны быть дублированы или снабжены субтитрами на английском языке для удобства жюри и местной аудитории.

На кинофестиваль приехали легенды кинематографа Индии, в том числе и легендарный Митхун Чакраборти.

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