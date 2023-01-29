Медики рассказали о состоянии пострадавших от наезда снегохода близ Актобе

Пострадавшие в ЧП со снегоходом 49-летний мужчина и 5 несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, с различными ранениями находятся больнице. И еще одна 40-летняя женщина ранее скончалась. Об этом сообщили в больнице Актобе, передает Zakon.kz

По информации "Диапазона", 17-летнего юношу отпустили на амбулаторное лечение, четверых госпитализировали. Трое пострадавших, в том числе годовалый ребенок, лечатся в отделении травматологии, у них сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, состояние средней тяжести. 16-летняя девочка в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное, она получает лечение.

О состоянии пострадавшего мужчины пока не сообщили.

Департамент полиции проводит расследование.

Ранее сообщалось, что на территории одной из баз отдыха Актобе снегоход врезался в группу людей.

Трагедия произошла 28 января в 15:30. Подросток 2007 года рождения, управляя снегоходом Lynx, врезался в группу людей, стоявших вблизи оборудованной снежной горки. В результате происшествия есть погибшие и раненые.