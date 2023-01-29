Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Гран-при по дзюдо в Португалии: казахстанец проиграл узбекскому спортсмену

Гран-при по дзюдо в Португалии: казахстанец проиграл узбекскому спортсмену Фото: sports.kz
Дзюдоист Жансай Смагулов в финале Гран-при по дзюдо в категории до 73 кг досрочно проиграл представителю Узбекистана Обидхону Номонову, передает Zakon.kz

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Как сообщает Sports.kz ранее в полуфинале казахстанец победил иппоном (досрочно) испанца Хосе-Антонио Аранду.

30-летний Смагулов является Мастер спорта международного класса. В 2017-м году казахстанец стал бронзовым призером чемпионата Азии, который состоялся в Гонконге, а в январе 2018 года Жансай выиграл мировой этап Гран-при в Тунисе. В 2016 году Смагулов участвовал на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала "золото" на Гран-при в Алмаде. В финале весовой категории до 48 килограммов она встретилась с соотечественницей Галией Тынбаевой. Казахстанки увезли с чемпионата "золото" и "серебро".

Читайте также

Рыбакина поздравила Соболенко после поражения в финале Australian Open

Елена Рыбакина проиграла Арине Соболенко в финале AusOpen-2023

Юная теннисистка Альбина Какенова – финалистка крупного турнира в Австралии

Елена Вебер
Казахстан Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
неблагоприятные метеорологические условия в Алматы
В Алматы и еще четырех городах ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
Что смогут наблюдать земляне в звездном небе в 2023 году
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления