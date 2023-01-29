Гран-при по дзюдо в Португалии: казахстанец проиграл узбекскому спортсмену

Дзюдоист Жансай Смагулов в финале Гран-при по дзюдо в категории до 73 кг досрочно проиграл представителю Узбекистана Обидхону Номонову, передает Zakon.kz

Наслаждайтесь лучшими спортивными событиями вместе с Parimatch! Каждый новый игрок стартует с бонусом до 150 000 тенге за первое пополнение.

Как сообщает Sports.kz ранее в полуфинале казахстанец победил иппоном (досрочно) испанца Хосе-Антонио Аранду.

30-летний Смагулов является Мастер спорта международного класса. В 2017-м году казахстанец стал бронзовым призером чемпионата Азии, который состоялся в Гонконге, а в январе 2018 года Жансай выиграл мировой этап Гран-при в Тунисе. В 2016 году Смагулов участвовал на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала "золото" на Гран-при в Алмаде. В финале весовой категории до 48 килограммов она встретилась с соотечественницей Галией Тынбаевой. Казахстанки увезли с чемпионата "золото" и "серебро".