Назван самый старый футболист в истории
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По информации "Моя планета" команда Маджа, Kissing Point Football Club, сыграла с North Turramurra в матче Футбольной ассоциации Северных пригородов. Несмотря на то, что его команда проиграла со счетом 0:6, рекорд все равно был зафиксирован, ведь Дэвид провел на поле все 90 минут встречи. После окончания игры футболисты с обеих сторон выстроились в очередь, чтобы подбодрить его и пожать ему руку
Футбольная карьера Маджа началась еще в далеком 1958 году, когда он начал играть за клуб "Бикрофт". Дэвид присоединился к Kissing Point в 1974 году.
Предыдущему обладателю рекорда старейшего игрока в футбол было 74 года.