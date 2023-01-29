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Назван самый старый футболист в истории

Назван самый старый футболист в истории Фото: Guinness World Records
Старейшим футболистом стал австралиец Дэвид Мадж. В возрасте 79 лет и 89 дней мужчина стал обладателем этого звания и его рекорд официально записали в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz

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По информации "Моя планета" команда Маджа, Kissing Point Football Club, сыграла с North Turramurra в матче Футбольной ассоциации Северных пригородов. Несмотря на то, что его команда проиграла со счетом 0:6, рекорд все равно был зафиксирован, ведь Дэвид провел на поле все 90 минут встречи. После окончания игры футболисты с обеих сторон выстроились в очередь, чтобы подбодрить его и пожать ему руку

Футбольная карьера Маджа началась еще в далеком 1958 году, когда он начал играть за клуб "Бикрофт". Дэвид присоединился к Kissing Point в 1974 году. 

Предыдущему обладателю рекорда старейшего игрока в футбол было 74 года.

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Елена Вебер
Австралия
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