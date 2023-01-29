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Крупный пожар на Шымбулаке: горел рестобар

Пожар в Шымбулаке: горел рестобар Фото: МЧС РК
29 января рано утром на территории высокогорного горнолыжного курорта произошел пожар в одном из рестобаров, сообщает Zakon.kz.
"29 января в 05:30 Алматы, Медеуский район, ГЛК "Шымбулак", произошло загорание трехэтажного рестобара "Облака" на площади предварительно 800 кв. м. (3200 м над уровнем моря)".

По данным ДЧС Алматы, из-за отсутствия подъездных путей для пожарной спецтехники тушение пожара производилось через внутренние противопожарные краны.




В 08:05 пожар локализован, пострадавших нет, предварительная площадь – 800 кв. м.

В 8:30 пожар был ликвидирован.

Руководство ГЛК доложило, что работа канатной дороги Комби-2 приостановлена, трассы Талгар и Левый Талгар закрыты до устранения пожара и определения полученного ущерба.

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