Военный в свой выходной спас соседку из горящей квартиры
18 января текущего года сержант Ерик Касимбеков находился дома. Ему был предоставлен выходной за несение службы в наряде в минувшее воскресенье.
Услышав крики в подъезде своего дома, он выбежал на площадку. От соседей военнослужащий узнал, что в одной из квартир, где проживает пожилая бабушка, произошел пожар.
Не раздумывая, Ерик Касимбеков проник в помещение, где уже бушевал огонь. Несмотря на задымление, ему удалось быстро обнаружить пожилую женщину и вытащить ее на улицу.
Затем приехавшие по вызову пожарные потушили огонь, а пострадавшую на скорой доставили в медицинское учреждение.
В критическую минуту отец троих малолетних детей Ерик Касимбеков не растерялся и поступил так, как велело ему сердце.
Сам он скромно умалчивает о значимости своего поступка. Как и положено военному, считает помощь людям главным предназначением защитника Родины.