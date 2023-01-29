Военный в свой выходной спас соседку из горящей квартиры

Военный человек устроен так, что в самой сложной ситуации он привык действовать. Так поступил и командир отделения ремонтной роты воинской части 18404 сержант Ерик Касимбеков, сообщает Zakon.kz.

18 января текущего года сержант Ерик Касимбеков находился дома. Ему был предоставлен выходной за несение службы в наряде в минувшее воскресенье.



Услышав крики в подъезде своего дома, он выбежал на площадку. От соседей военнослужащий узнал, что в одной из квартир, где проживает пожилая бабушка, произошел пожар.

Не раздумывая, Ерик Касимбеков проник в помещение, где уже бушевал огонь. Несмотря на задымление, ему удалось быстро обнаружить пожилую женщину и вытащить ее на улицу.

Затем приехавшие по вызову пожарные потушили огонь, а пострадавшую на скорой доставили в медицинское учреждение.

В критическую минуту отец троих малолетних детей Ерик Касимбеков не растерялся и поступил так, как велело ему сердце.

Сам он скромно умалчивает о значимости своего поступка. Как и положено военному, считает помощь людям главным предназначением защитника Родины.