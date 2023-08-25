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В Караганде военный спас пятилетнего ребенка и кошку из горящей квартиры

военнослужащие, спасли ребенка Фото: МО РК
Военнослужащие Управления военной полиции Карагандинского регионального гарнизона спасли мальчика во время пожара в квартире жилого дома, сообщает Zakon.kz.

О героическом поступке военнослужащих стало известно из публикации в социальной сети. 


В то утро сержант Жандос Айткали и ефрейторы Избасар Толеутай и Шынгыс Ерканат как обычно выехали на службу. Проезжая мимо соседнего дома, парни увидели, что окна квартиры на первом этаже объяты огнем и дымом. Мужчин рядом не оказалось, а собравшиеся на месте происшествия женщины были в панике.

"На улице мы увидели мальчика в обгоревшей одежде примерно 6-7 лет. Он был напуган и рассказал, что дома остался его младший брат. Я попросил сослуживцев ждать меня снаружи, а сам проник через окно в квартиру. От сильного дыма у меня слезились глаза, пару раз пришлось подходить к окну, чтобы вдохнуть воздуха, взять смоченный водой платок и фонарик. Лишь с третьего раза мне удалось найти в дальней комнате перепуганного ребенка с кошкой на руках", – вспоминает Жандос Айткали.

По его словам, потом он вывел ребенка с кошкой на улицу. А вскоре подъехали пожарные и приступили к тушению пожара.

Ранее сообщалось, что спасатели Алматинской области пришли на помощь гражданке России. Женщина скатилась с обрыва в Чарынском каньоне и не могла самостоятельно подняться.

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Тамила Языкова
МО РК Караганда
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