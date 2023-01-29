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Дождь в Новой Зеландии унес жизни трех человек

Дождь в Новой Зеландии унес жизни трех человек Фото: pixabay
Три человека погибли, один пропал без вести из-за дождя, обрушившегося на крупнейший город Новой Зеландии и вызвавшего массовые разрушения, сообщает Zakon.kz.

Дождь, сметающий все на своем пути, прошел в городе Окленд, на северном острове Новой Зеландии, передает NBC News.

28 января премьер-министр страны Крис Хипкинс прилетел в Окленд на военном самолете после того, как в регионе было объявлено чрезвычайное положение.

"Наш приоритет — обеспечить безопасность жителей Окленда, предоставить им жилье и доступ к основным услугам, в которых они нуждаются".Крис Хипкинс

Он доложил, что город ждет большая уборка, и что люди должны оставаться дома, если это возможно. По его словам, перемена погоды может оказаться временной, поскольку прогнозируется более сильный дождь.

"Это беспрецедентное событие в последнее время. Оставайтесь дома по мере возможностей".

По данным метеорологических агентств, пятница была самым дождливым днем, когда-либо зарегистрированным в Окленде, количество осадков, которое обычно выпадает за все лето, выпало за один день. В пятницу вечером всего за три часа в некоторых местах выпало более 15 сантиметров дождя.

Дождь перекрыл дороги и хлынул в дома. Сотни людей застряли в аэропорту Окленда в одночасье после того, как в аэропорту были остановлены все рейсы, а некоторые части терминала были затоплены.

Полиция сообщила, что они нашли тело одного мужчины в затопленной водопропускной трубе, а другого – на затопленной автостоянке. По их словам, пожарные и спасатели обнаружили третье тело после того, как оползень обрушил дом в пригороде Ремуэра. По данным полиции, один человек пропал без вести после того, как его унесло паводковыми водами.

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