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В нескольких регионах Казахстана ожидается туман

В нескольких регионах Казахстана ожидается туман Фото: pixabay
Туман в ряде регионов страны обещают синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на северные районы РК будет оказывать влияние ложбина северного циклона, с чем ожидается небольшой снег,  на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман.

30 января в четырех областях республики ожидается туман:

  • на севере, востоке Актюбинской области;
  • на севере Кызылординской области;
  • на юге Туркестанской области;
  • на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области, в городе Уральске.

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Актюбинская область Западно-Казахстанская область Кызылординская область Туркестанская область
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