В нескольких регионах Казахстана ожидается туман
Фото: pixabay
Туман в ряде регионов страны обещают синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на северные районы РК будет оказывать влияние ложбина северного циклона, с чем ожидается небольшой снег, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман.
30 января в четырех областях республики ожидается туман:
- на севере, востоке Актюбинской области;
- на севере Кызылординской области;
- на юге Туркестанской области;
- на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области, в городе Уральске.
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