В нескольких регионах Казахстана ожидается туман

Туман в ряде регионов страны обещают синоптики РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохранится погода преимущественно без осадков. Лишь на северные районы РК будет оказывать влияние ложбина северного циклона, с чем ожидается небольшой снег, на западе, северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман.

30 января в четырех областях республики ожидается туман: