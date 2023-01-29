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Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию

Телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию Фото: wikimedia
Ученый-зоолог, телеведущий сломал восемь ребер и оказался в реанимации одной из больниц Москвы, сообщает Zakon.kz.

Ведущий телепередачи "В мире животных" упал около дома на юго-западе Москвы. Сосед Дроздова, художник Константин Мирошник, сообщил, что того госпитализировали — в реанимации он находится уже неделю, передает The Voice.

"Он ехал с кафедры МГУ, где работает преподавателем. Сделали свое дело ледяные дожди. Выйдя из машины, он поскользнулся и упал. Ударился, выбил себе, как оказалось, восемь ребер", — поделился Константин.

Со слов друга, в больнице 85-летнего телеведущего решили перевести в реанимацию.

"Ребра вдавились, поэтому у него были очень сильные боли, кашель. Ему дышать было все тяжелее и тяжелее".

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