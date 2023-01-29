В результате аварии автобуса в Пакистане погибли 39 человек
Фото: pixabay
По меньшей мере 39 человек погибли, когда автобус съехал в кювет и загорелся в южном пакистанском городе Бела, сообщает Zakon.kz.
Местная полиция сообщает, что 29 января автобус следовал по маршруту Кветта – Карачи, когда в 4 часа утра на большой скорости врезался в опору моста. Затем он съехал в кювет и загорелся.
В автобусе находились 48 пассажиров.
"На данный момент извлечены тела 39 человек. Двое раненых были доставлены в Карачи в тяжелом состоянии".
По данным полиции, три человека, включая женщину и ребенка, были спасены. Тела умерших доставлены в Карачи для проведения анализа ДНК.
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