Тропический циклон "Ченесо" привел к трагедии на Мадагаскаре

В последние дни тропический циклон "Ченесо" обрушился на островное государство в Индийском океане у берегов Африки, что привело к трагедии на Мадагаскаре, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Agence France-Presse, на острове погибли не менее 25 человек.

Национальное бюро по борьбе с рисками и катастрофами Мадагаскара уточняет, что в результате вызванных циклоном разрушений около 38 тыс. человек покинули свои дома.

Больше других от циклона "Ченесо" пострадали северо-восточные районы государства.



