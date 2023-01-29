Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Тропический циклон "Ченесо" привел к трагедии на Мадагаскаре

Мадагаскар Фото: Twitter/@libe
В последние дни тропический циклон "Ченесо" обрушился на островное государство в Индийском океане у берегов Африки, что привело к трагедии на Мадагаскаре, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Agence France-Presse, на острове погибли не менее 25 человек.

Национальное бюро по борьбе с рисками и катастрофами Мадагаскара уточняет, что в результате вызванных циклоном разрушений около 38 тыс. человек покинули свои дома. 

Больше других от циклона "Ченесо" пострадали северо-восточные районы государства.


Читайте также

В Алматинской области похитили девушку - несколько недель удерживали и насиловали

В ЗКО мужчина во время ссоры ударил сожительницу кочергой по голове

Актауские спасатели вытащили тонущую женщину из воды

Елена Беляева
Мадагаскар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Курс валют в обменниках Казахстана
Курс валют в обменниках трех крупных городов Казахстана
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
В Минздраве назвали причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Правительства Казахстана и США опубликовали совместное заявление
Каких знаков зодиака ждет незабываемая неделя
Представителей каких знаков зодиака ждет незабываемая неделя
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления