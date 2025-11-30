Более 300 человек стали жертвами стихийного бедствия на Шри-Ланке

Тропический циклон "Дитва" обрушился на Шри-Ланку, что привело к гибели 334 человек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New Indian Express, около 400 человек числятся пропавшими без вести.

"Число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных циклоном "Дитва", резко возросло до 334 человек", – заявили в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В настоящее время дожди прекратились, однако некоторые низменные районы оказались затопленными. Смыты тысячи домов и дорог, полностью нарушена работа основных систем транспорта и связи.

Спасатели продолжают активно работать в затопленных районах.

Ops #SagarBandhu | Cyclone #Ditwah



🔶NDRF teams in Sri Lanka continued rescue & relief ops across cyclone-affected regions, reaching deep flooded pockets, delivering essential supplies and assisting residents in inundated areas. pic.twitter.com/NjQjshqwKn — NDRF India I राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 🇮🇳 (@NDRFHQ) November 30, 2025

Ранее сообщалось, что более 500 человек погибли в результате наводнений и оползней в Юго-Восточной Азии.