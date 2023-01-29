Скончался создатель кота Леопольда, Мамонтенка и Крошки Енота

Скончался мультипликатор Вячеслав Назарук, автор персонажа мультфильма "Приключения кота Леопольда", передает Zakon.kz.

Об этом сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков в Facebook.

Среди работ художника-постановщика такие мультфильмы, как "Кот Леопольд", "Крошка Енот", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом", "Мама для Мамонтенка" и другие.

За работу над мультфильмом о коте "Леопольде" удостоен Госпремии СССР. Был членом Московского Союза художников (с 1979 года), Союза кинематографистов СССР (с 1982 года).

По приглашению студии Disney читал в США лекции о живописи, композиции и теории рисунка.



Художнику был 81 год. Прощание состоится 1 февраля в 14:00 в храме Царевича Димитрия в Москве. О причинах смерти не сообщается.