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Скончался один из создателей "Симпсонов" Джон Буш

Симпсоны Фото: скриншот
В Лос-Анджелесе скончался продюсер, режиссер и актер Джон Буш. Он умер от рака мозга на 70-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

По данным The Hollywood Reporter, Буш умер еще 23 ноября 2023 года в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола головного мозга. Но о кончине стало известно недавно, когда об этом сообщил его друг Кевин Баннерман.

Джон Буш

Фото: Hollywood Reporter / Kevin Bannerman

Джон Буш был одним из создателей мультипликационного сериала "Симпсоны". За работу над проектом был удостоен премии "Эмми". Среди известных работ Буша также ленты: "Скуби-Ду", "Царь горы", "Отважный маленький тостер", "Гриффины", "Сезон охоты", а также сериалы "Люди Икс: Эволюция", "Клерки" и многие другие.

В 2015 году в возрасте 59 лет после продолжительной болезни умер сценарист и исполнительный продюсер "Симпсонов" Кевин Каррен. Он также ушел из жизни из-за рака.

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